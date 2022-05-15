لجنة الشهداء النيابية تنتخب رئيسا لها

انتخبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اليوم الأحد، النائب أحمد عبد الله الجبوري، رئيساً للسن للجنة.

وقال مصدر برلماني، إن "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، عقدت بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وحضور اعضائها يوم الاحد 2022/515 اجتماعها الاول بمقر اللجنة في مجلس النواب".

وأضاف: "تم خلال الاجتماع انتخاب النائب احمد عبدالله محمد الجبوري رئيساً للسن للجنة الشهداء النيابية".