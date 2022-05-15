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جهاز الأمن الوطني يقرر سحب يد المستشار مهند نعيم


قرر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، الأحد، سحب يد المستشار المرتزق مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق.

وقال الجهاز في بيان، إنه "يسعى ليكون عنواناً للوحدة الوطنية الجامعة لمكونات وطوائف الشعب العراقي الكريم. وهو ما رسخ الصورة الناصعة عن الجهاز لدى كل الأوساط الرسمية والشعبية وبما يبعث الفخر والتفاني في نفوس ضباط الجهاز ومنتسبيه لأداء الواجبات المناطة بهم".

وأضاف أنه "انطلاقاً من القيم والمبادئ الثابتة لهذه المؤسسة الرصينة أمر  رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي بسحب يد (المستشار في الجهاز) (مهند نعيم) وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نُسب إليه مؤخراً من منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي".

ولفت الجهاز في بيانه الى أنه "لمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمها على مساحة الوطن"، مؤكداً على "التوجيهات الخاصة السابقة بمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض في الأمور السياسية والإلتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التي تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي".

وكان المرتزق مهند نعيم قد نشر مقالا في صفحته على الفيسبوك تطاول فيه على الشعب العراقي وصنفهم على انهم اغبياء ولطامة وقتلة وغيرها من الكلمات النابية تدل على وضاعته ودناءته 

 

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