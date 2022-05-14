عشائر نينوى تدين تصريحات مستشار الكاظمي مهند نعيم

أدان عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، السبت، تصريحات مستشار الامن الوطني لدى رئاسة الوزراء مهند نعيم، والتي فيها إهانة كبيرة للمواطنين.

وقال الحديدي ل / المعلومة /، إن “جمع مدن العراق ومواطنيه لهم كل الاحترام وكل محافظة لها تاريخ العراق وخرجت شخصيات عملاقة في مختلف التخصصات”.

وأضاف أن “التجني على المحافظات بهذا الشكل يعد إهانة ويجب محاسبته فورا، لأنه يشغل منصب حكومي، يجب من خلاله احترام كل مدن البلاد، وعلى الحكومة ورئيس الوزراء إصدار أقسى العقوبات بحقه”.

ولاقى منشورا على فيس بوك لمستشار الامن الوطني لدى رئاسة الوزراء مهند نعيم امتعاضا واسعا في صفحات التواصل الاجتماعي، بعد تعديه على جميع محافظات البلاد.