النائب محمد البلداوي : لن نسمح بتمرير أي فقرة يشم فيها رائحة الفساد بقانون الامن الغذائي

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت، عدم السماح بتمرير أي فقرة يشم فيها رائحة الفساد في قانون الامن الغذائي, مبينا انه في حال تمرير القانون سنكون من اشد المراقبين لتطبيق فقراته ومتابعة الأموال المخصصة للفئات المشمولة به للتأكد من وصولها لمستحقيها .

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القبول بمناقشة والتصويت على قانون الامن الغذائي فرض على الجميع بسبب تأخر إقرار الموازنة واصبح امرا مفروضا من باب الضرورات تبيح المحظورات ” .

وأضاف ان “نواب الاطار التنسيقي وعدد من النواب سوف لن يسمحو بتمرير أي فقرة يشم فيها رائحة الفساد في قانون الامن الغذائي رغم تحفظنا على الالياته المخالفة للدستو”، مؤكدا أنه “في حال تمرير القانون سنكون من اشد المراقبين لتطبيق فقراته ومتابعة الأموال المخصصة للفئات المشمولة به للتاكد من وصولها لمستحقيها” .

وكان النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان تصويتنا لقانون الامن الغذائي سيحدد بالفقرات المتعلقة بشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين ومفردات البطاقة التموينية , فضلا عن مفردات الادوية المدعومة .