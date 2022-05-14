نائب يرد على مستشار الكاظمي: ستندم على ما قلت

انتقد عضو تحالف الفتح النائب احمد الموسوي، السبت، تغريدة المرتزق“مهند نعيم” مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، متوعدا إياه بأنه سيندم على ما قاله.

وقال الموسوي في منشور على صفحته على الفيس بوك إن “مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء المبخوت تجاوز على جميع محافظات العراق ووصفها بابشع الاوصاف وهو تسلق الى هذا المنصب على حساب دماء الشباب المخدوع والمغرر بهم”.

واضاف الموسوي في منشوره” من انت وما هو تاريخك وماذا قدمت للعراق حتى تصف العراقيين من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق بهذه الاوصاف”.

وتابع، “سنعلمك من هم العراقيون وستندم على ما قلت يامستشار الصدفة لا اقول اكثر من ذلك”.

واثار مهند نعيم في منشور على الفيس بوك غضب العراقيين بعد توجيه كلام مسي للمحافظات واهاليها، قبل ان يدعي بأن حسابه تعرض لـ”الاختراق”.