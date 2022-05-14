المطلبي: “عيب” على الكاظمي أن يعين مستشارا بهذا التفكير

علق السياسي المستقل سعد المطلبي، السبت، على تصريحات مستشار الأمن الوطني لدى رئاسة الوزراء مهند نعيم الأخيرة بحق المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال المطلبي في تصريح ل/ المعلومة /، إن “تصريحات مستشار الحكومة مهند نعيم غير لائقة وتستهدف الشعب العراقي بشكل مباشر من خلال وصفه للمحافظات خصوصا الجنوبية بكلمات لا تليق بها”،مشيراُ إلى أنه ” لم يستثني حتى بغداد”.

وأضاف أن “من المعيب أن يكون لرئيس الوزراء العراقي مستشارا بأسلوب وتفكير بسيط وساذج، وإذا كانت الحكومة تفكر بهذه الطريقة بحق المحافظات الوسطى والجنوبية فيجب أن نقرا على مشروع الإصلاح السلام”.

ولفت إلى أن “مستشار الحكومة مهند نعيم أساء للشعب العراقي والمحافظات الجنوبية عبر بأبشع الأوصاف”.

واثار مهند نعيم في منشور على الفيس بوك غضب العراقيين بعد توجيه كلام مسي للمحافظات واهاليها، قبل ان يدعي بأن حسابه تعرض لـ”الاختراق”.