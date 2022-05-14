ديالى تحضر لحراك شعبي ردا على تطاول مستشار حكومة الكاظمي

اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، السبت، بدء حرك شعبي لتنظيم وقفات احتجاجية في عدة محافظات عراقية.

وقال المعموري في حديث لـ /المعلومة/، ان “تطاول مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني مهند نعيم على المكونات العراقية والتجاوز عليها هو اساءة بالغة تستدعي موقف وطني حاسم من خلال طرده من اي موقع حكومي ومحاكمته وفق الاطار القانوني”.

واضاف المعموري، ان “الاتحاد بدأ حراكا شعبيا من اجل تنظيم وقفات احتجاجية في عدة محافظات عراقية من خلال التنسيق مع منظمات ونخب باعتبار ما حدث تطاول بشع بحق بلد عمره 7 الاف سنة”.

واشار الى ان “ماتحدث به نعيم يعبر عن انحدار فكري لايمكن القبول به متسائلا كيف يكون مثله مستشارا في اعلى جهة تنفيذية في العراق”.

وادانت قوى ونواب ومنظمات منشور مستشار رئيس الوزراء مهند نعيم باعتباره يمثل اساءة بالغة للمكونات والمحافظات العراقية.