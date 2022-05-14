النائب خشان يحول قضيته مع الحلبوسي الى المحكمة الاتحادية يوم غد

أكد النائب المستقل باسم خشان، السبت، توجه للمحكمة الاتحادية يوم غد الأحد لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال خشان في تصريح صحفي، إنه “يوم غد الأحد سيتوجه للمحكمة الاتحادية من أجل رفع دعوى قضائية بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على قراراته الأخيرة”.

وأضاف أن “تصرفات محمد الحلبوسي وقراراته غير قانونية ودستورية والمحكمة الاتحادية ستكون هي من تحكم بهذه القضية”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد قرر في وقت سابق إقصاء النائب باسم خشان من ممارسة عمله التشريعي لحين تقديم اعتذار مكتوب