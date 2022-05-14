عشائر ديالى تطالب بمحاكمة مستشار “المبخوت”… تجاوز الخطوط الحمراء

طالب عضو مجلس عشائر ديالى احمد التميمي، السبت، بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء بعد منشوره الاخيرة.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مستشار رئيس الوزراء المبخوت المدعو مهند نعيم اساءة لاكثر من 40 عراقي من كل الاطياف والقوميات من خلال منشوره الاخير على صفحته الرسمية في منصة الفيس بوك”.

وأضاف ان “ماحدث لايقبل به اي عراقي وطني مؤكدا ضرورة التحرك لمقاضاة مستشار المبخوت لانه تجاوز كل الخطوط الحمراء”.

واشار الى ان “ما جاء في منشور مهند نعيم معيب جدا ويجب ان يكون الرد عبر اروقة القضاء العراقي العادل لانه الفيصل في اصدار القوانين الرادعة بحق من يحاول توجيه الاهانات للعراقيين”.

وكان منشور مستشار رئيس الوزراء مهند نعيم اثار غضب شعبي كبير في العراق بعد كيل الاتهامات للمحافظات باستخدام عبارات جارحة وقاسية”