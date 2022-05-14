قوات كردية تسيطر على آبار "باي حسن".. دعوة عاجلة للتدخل

استنكرت الكتلة التركمانية في مجلس النواب، اليوم السبت، سيطرة قوة تابعة لسلطات إقليم كردستان على آبار حقول "باي حسن" في كركوك، فيما دعت القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل العاجل.

وقالت الكتلة في بيان، إنها "تستنكر قيام قوة مسلحة مدججة بالاسلحة تابعة لسلطات الاقليم بالسيطرة على آبار حقول باي حسن/ داوود النفطي التابعة لشركة النفط الشمال، وتعد الكتلة هذه الخطوة بسابقة خطيرة ومخالفة واضحة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص ادارة الثروة النفطية".

وأضافت، أن "استمرار سياسة فرض القوة والامر الواقع لم ولن تنجح وما حصل قبل عمليات فرض القانون دليلاً حياً واضحاً، وكان الشعب الكردي ولا يزال المتضرر الاكبر قبل الجميع من هذه السياسة".

ودعت الكتلة، القائد العام للقوات المسلحة، إلى "التدخل العاجل لاعادة الحقول النفطية التي تسيطر عليها حكومة الاقليم بقوة السلاح وفرض القانون على كامل الحدود الادارية لمحافظة كركوك ومنع اي محاولة يائسة تهدف زعزعة الامن والاستقرار المتحقق في المحافظة وان المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع رص الصفوف للوقوف بوجه المخاطر والتحديات ومن ثم الابتعاد عن كل ما يأزم الوضع".