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وكالة الاستخبارات تضبط 10 أطنان من الأدوية المهربة وغير المرخصة في بغداد


أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، ضبط عشرة أطنان من الأدوية المهربة وغير المرخصة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أنه "من خلال المتابعة المستمرة وتفعيل الجهد الاستخباري وبالتنسيق مع مفرزة من جهاز الامن الوطني، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط عجلة اثناء عملية تفريغ الحمل في احدى مناطق بغداد محملة بكميات كبيرة من الادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص من قبل وزارة الصحة، ولا تحمل اوراقا رسمية تقدر بعشرة أطنان".

وأضاف البيان، أن "سائق العجلة تم إلقاء القبض عليه، واعترف من خلال التحقيق بطريقة تهريب هذه الادوية"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم والادوية المضبوطة".

 

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