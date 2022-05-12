تداعيات اغتيال مراسلة الجزيرة.. هادي العامري: اردعوا الصهاينة وأوقفوا مجازرهم

دان رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الخميس اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة، على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال العامري في بيان له، “ندين بشدة جريمة الاغتيال التي قام بها الكيان الصهيوني الغاصب وطالت مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية والتي تعد اعداما ميدانيا أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.

وأضاف أن “جريمة قتل الزميلة أبو عاقلة تؤكد مرة أخرى قيام الاحتلال بالاغتيالات واستهداف الحقيقة للحيلولة دون توثيق جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الاعزل وتصفية كل صحفي حر ينقل ما يجري في الميدان الفلسطيني للعالم”.

وتابع العامري، “في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الجريمة البشعة ، نطالب كل الضمائر الحية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وحكومات البلدان الاسلامية بالتحرك لردع الاحتلال الصهيوني ووقف مجازره المستمرة التي يستبيح من خلالها دماء الشعب الفلسطيني والتحرك الجاد انطلاقا من مبادئ حقوق الانسان”.

واختتم بالقول: “نتقدم بالتعازي الى الاسرة الصحفية وجميع احرار العالم وللمقاومة في شتى البلدان باستشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة التي ستبقى شاهدا على ابشع احتلال عرفته الانسانية”.