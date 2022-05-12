تعليق من العصائب بعد تضارب الأنباء بشأن حدوث انشقاقات داخل الإطار

علقت حركة عصائب أهل الحق اليوم الخميس، على أنباء حدوث انشقاقات داخل الإطار التنسيقي.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في تدوينة إن “قوى الأطار الشيعي تزداد تماسكا وتوحدا في مواقفها الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي ومعالجة حالة الانسداد وهي متمسكة بمبادرتها ومستعدة للتحاور مع الاطراف الاخرى دون تفريط بأي طرف في الاطار”.

وأكد أنه “لاصحة لما يشيعه البعض عن محاولات فشلت منذ بدايتها لاضعاف قوى الاطار او تجزئة موقفها الموحد”.