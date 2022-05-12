التخطيط تحدد الموعد الأولي لتنفيذ التعداد السكاني في العراق

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، سيكون في شهر تشرين الاول من العام المقبل 2023.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم، سيعلن رسميا عن الموعد النهائي لإجراء التعداد، بعد الاجتماع المرتقب للهيأة العليا للتعداد خلال الأسابيع القريبة المقبلة".

وأوضح الهنداوي، أن "هناك الكثير من الأسباب الموضوعية التي تحول دون إجراء التعداد خلال العام الحالي 2022، كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين"، مشيرا الى ان "إجراء التعداد الكترونيا، يتطلب توفير البيئة المناسبة والبنى التحتية المتكاملة لاجرائه، ومن بينها شراء الاجهزة اللوحية من مناشيء عالمية بمواصفات خاصة، وهذا يتطلب الكثير من الاجراءات الفنية والتعاقدية".

وأضاف، أن "تأخر إقرار الموازنة، تسبب في تأخير إنجاز الكثير من الفعاليات، مثل الخرائط الجوية ودليل الوحدات الادارية، وتأمين متطلبات العمل الميداني، اذ سيشارك في تنفيذ التعداد نحو 125 ألف باحث وعداد، يتوزعون في 18 محافظة تضم 171 قضاء و427 ناحية، وهذا يتطلب توفير أكثر من 400 مركز إشرافي في عموم العراق، الامر الذي يتطلب تدريب هؤلاء العدادين بنحو جيد، بالاضافة الى ذلك فإن تنفيذ التعداد يتطلب اجراء عمليات الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد".

وبيّن، أن "وزير التخطيط، يولي عملية إجراء التعداد اهمية استثنائية، والوزارة حريصة كل الحرص على اجرائه وفقا للمعايير العالمية وباحدث التقنيات المتوفرة، كاشفا عن استعدادات وزارة التخطيط، لتنفيذ التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات خلال شهر تشرين الاول المقبل من هذا العام".