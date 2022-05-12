بينهم ضباط.. السجن لـ7 منتسبين أخفوا آثار جرائم في النجف

أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي الخاصة في بغداد، اليوم الخميس، حكماً بالسجن بحق سبعة منتسبين أمنيين بينهم أربعة ضباط منسوبين لقيادة شرطة النجف.

وقال مصدر صحفي، إن "محكمة قوى الامن الداخلي الخاصة في بغداد، أصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة بحق اربعة من ضباط النجف وهم برتبة (مقدم , رائد ، نقباء إثنين) وثلاث من المراتب (مفوضين) جميعهم منسوبين لقيادة شرطة النجف قسم مكافحة الاجرام".

وأضاف، أنه "تقرر أيضا اخراج المدانين من الخدمة (عقوبة تبعية) وذلك لاخفائهم اثار جرائم سطو مسلح وهروب متهمين منذ عام 2016".