برلماني كردي: مبادرة الإطار هي الأساس للخروج من الأزمة

أكد النائب الكردي السابق حسن آلي، الخميس، أن مبادرة الإطار التنسيقي التي طرحها للخروج من الأزمة هي الأساس والضمانة الرئيسية.

وقال آلي في حديث ل / المعلومة /، إن “مبادرة الإطار تحمل رؤية وطنية ورؤية لحل الخلاف الكردي والخروج بشكل حقيقي من الأزمة، التي تصر الأطراف الأخرى على الاستمرار بها”.

وأشار إلى أن “مبادرة الإطار رؤية حقيقية ولا تحمل في طياتها المغانم والمناصب والمكاسب، وحتى دعوة النواب المستقلين، كانت دعوة حقيقية تنم عن رؤية معتدلة للخروج من الأزمة والإسراع بتشكيل الحكومة التي تأخرت كثيرا، ودفع ثمنها المواطن”.

وطرح الإطار التنسيقي مبادرة سياسية تتكون من 18 نقطة بهدف الخروج من أزمة الإنسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة