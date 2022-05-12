كتلة مستقلة تجدد تأكيد وجودها في المعارضة وتوجه دعوة للكتل السياسية

اكدت كتلة اشراقة كانون النيابية، اليوم الخميس، انها تواصل مشاركتها الفاعلة خلال المناقشات بين القوى السياسية الناشئة والمستقلين في محاولة للتوصل الى حلحلة الوضع السياسي المتأزم.

وقالت الكتلة في بيان انه "تتواصل المشاركة الفاعلة لاشراقة كانون في المناقشات الجارية بين القوى السياسية الناشئة والمستقلين في محاولة للتوصل الى حلحلة الوضع السياسي المتأزم والخروج من الانسداد السياسي".

واضافت: "نؤكد لجمهورنا الكريم تمسك الاشراقة بما تعهدت به من الالتزام بدور المعارضة الايجابية رقابة وتشريعا؛ الا اننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية نبذل قصارى الجهد لدعم بقية القوى المستقلة وإيجاد مساحات مشتركة للحوار فيما بينهم للتوصل الى حلول واقعية رصينة؛ حرصا على الآمال الكبيرة لأبناء شعبنا والتي تعلقت بما يمثلونه من نقاء وفرصة للنمو والتطور؛ وسعيا منا لتضمين متطلبات تمكين المعارضة الايجابية في اية صيغة سياسية مقبلة وفق ما طرحته الاشراقة في مبادرتها التي انطلقت في 26 كانون الاول 2021".