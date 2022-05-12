الاستخبارات تقتل "قيادات مهمة" من داعش الارهابي في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن مقتل "قيادات مهمة" من تنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة حرصت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على جمعها وتدقيقها بشكل عالي المستوى، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، رصدت مفارز الوكالة في ناحية المحلبية في جبال عداية ضمن محافظة نينوى إحدى الإنفاق المهمة التي تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تزويد خلية الاستهداف المشترك بهذه المعلومات وباشرت بالاستطلاع الجوي والايعاز الى صقور الجو الابطال بدك هذا الوكر".

وأضافت أنه "على الفور شرع رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالاشتراك مع جهاز مكافحه الارهاب الابطال المنفذين للواجب بالتحرك نحو الهدف وتطويق المكان المستهدف، واثناء عملية الحفر في هذا الوكر حاولت العناصر الإرهابية التي بداخله إلتاثير على عمل قوة التفتيش، وبدورها اجهزت القوة على من كان بداخله"،

مؤكدة "قتل تسعة عناصر من قيادات عصابات داعش الارهابية، فضلا عن ضبط احزمة ناسفة كانت معدة للتفجير في هذا الوكر".

ولفتت الى أن "العمل الاستخباري والاسلوب الجديد المتبع من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية كان له الاثر الكبير في القضاء على العديد من عناصر عصابات داعش الإرهابية او القاء القبض عليها".