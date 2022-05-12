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التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية


اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، جدول امتحانات الدور الاول للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022.

وذكرت الوزارة في بيان ان "الامتحانات ستنطلق يوم (الاحد 3 تموز) وتستمر لغاية يوم الاربعاء (27 تموز 2022) ، مبينةً ان الامتحان يبدأ في الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق)".

 

وتابعت، انه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".

 

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التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية
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