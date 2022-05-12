الاتحاد: الاصطفافات السياسية تعرقل الدستور وملف الفخامة يقطع الشوط الأول

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الخميس، أن الاصطفافات السياسية تعرقل النصوص الدستورية بصورة مباشرة، مبيناً أن حسم ملف الجمهورية قد ينهي 70% من الانسداد السياسي.

وقال خوشناو في تصريح ل / المعلومة /، إن “رؤية الاتحاد تختلف عن رؤية الحزب الديمقراطي والخلافات داخل البيت الكردي لا تقتصر على ملف رئاسة الجمهورية فقط بل لها أبعاد أخرى داخل الإقليم “،مشيراً إلى أن “حسم ملف الجمهورية يحتاج لحل جميع الخلافات العالقة بين البارتي واليكتي بسلة واحدة”.

وأضاف أن “حسم ملف رئاسة الجمهورية وفق التوافقات السياسية والأعراف سيحسم 70% من الأزمة الحالية بشكل كامل، مما يساعد على فك الاختناقات السياسية وفتح آفاق جديدة بين الكتل”.

وبين أنه “نسعى لحل ملف رئاسة الجمهورية بعقلانية كبيرة كي تنعكس تداعياته الايجابية على العملية السياسية والمواطن”.

وفي وقت سابق، اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، ان بعض الكتل السياسية ترغب باستمرار حالة الانسداد السياسي لكونها مستفيدة منه لتحقيق اهداف وغايات