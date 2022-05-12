العامري: هناك من يحاول اكمال مسيرة النظام البعثي

اكد رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري، اليوم الخميس، ان السجناء السياسيين واسرهم يمثلون شريحة رائدة في حياة العراق، فيما حذر من وجود محاولات لـ”اكمال” مسيرة النظام البعثي.

وقال العامري في كلمة له بمناسبة بمناسبة يوم السجين السياسي العراقي، تابعتها وكالة /المعلومة/، انه “لا نحتاج الى اي مناسبة لكي نتذكر السجناء السياسيين لأنهم حاضرون دائما في ذاكرة الوطن ، ويمثلون شريحة رائدة في حياة هذا البلد هم وأسرهم”.

وأضاف ان “السجناء السياسيين واجهوا ظلماً وطغياناً من النظام الصدامي المتوحش وقالوا كلمة الحق ودفعوا الثمن مضاعفا “.

وأشار العامري الى ان “تلك الشريحة تمثل في العرف السياسي المعارضة السلمية الطبيعية والمشروعة الا ان النظام القمعي الشرير الذي لا يعترف بوجود اي معارضين له وصنفهم ضمن معسكر الاعداء الخطرين”.

وأوضح ان “النظام البائد بتركيبته الاحادية المتخلفة ينظر الى الناس على انهم فئتان فقط فئة الجلاوزة التابعين له ، وفئة الاعداء الذين يستحقون الابادة والسجن والتهجير القسري”، محذرا من ان ” هناك من يحاول ان يكمل مسيرة النظام البعثي المقبور”.