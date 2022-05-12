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رئيس كتلة حقوق النيابية : تصرف الحلبوسي مع خشان سابقة خطيرة تخالف سلوكيات البرلمان


وصف رئيس كتلة حقوق النيابية حسين هاشم العامري, الخميس, تصرف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اقصاء النائب المستقل باسم خشان بـ”السابقة الخطيرة”، مؤكدا ان النائب خشان سيقدم شكوى للمحكمة الاتحادية بالطعن بقرار الحلبوسي السريع والمخالف للدستور.

وقال العامري في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الأسلوب الذي اتبعه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشان قراره بحرمان النائب المستقل باسم خشان وحرمانه من حضور الاستضافات داخل اللجان النيابية مع حرمانه من المداخلات خلال الفصل التشريعي الحالي يعد سابقة خطيرة ومخالفة لسلوكيات البرلمان” .

وأضاف ان ” القرار لم يكن دستوريا حيث انه لم يستوفي لنصاب القانوني للتصويت وكان القرار سريعا واتخذ باقل من ثانيتين دون احتساب الأصوات”.

وأوضح العامري، أن “النائب باسم خشان سيتوجه بشكوى للمحكمة الاتحادية بشان سلوك الحلبوسي المستهجن وكذلك التشكيك بعدد الأصوات وسيطلب عرض الفيديو الخاص بعملية التصويت”، مشيرا الى أن “قرار الحلبوسي سابقة خطيرة تحدث لأول مرة لاتباعه أسلوب تكميم الافواه داخل البرلمان الذي لايسمح الدستورية” .

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رئيس كتلة حقوق النيابية : تصرف الحلبوسي مع خشان سابقة خطيرة تخالف سلوكيات البرلمان
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