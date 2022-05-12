نائب يحذر من محاولات حرف قانون الامن الغذائي عن مساره الحقيقي

حذر رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي، الخميس، من محاولات حرف قانون الامن الغذائي عن مساره الحقيقي.

وقال امرلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تمرير القانون الامن الغذائي سيعتمد على تعزيز مفردات البطاقة التموينية لمدة 12 شهرا”.

وأضاف أن “هناك مطالبات بارسال الملفات المتعلقة بمستحقات مفردات البطاقة التموينية والأمن الغذائي وعدم حرف القانون عن مساره الحقيقي”، مبينا أن “مشروع قانون الامن الغذائي سوف يتم تمريره في البرلمان ولكن ليس بالصيغة الواردة من الحكومة”.

وكان الخبير الاقتصادي احسان الكناني رأى في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيتسبب بارتفاع العجز في الموازنة كونه سيستحوذ على اموال كبيرة كان من الممكن ان تضاف الى الموازنة.