سياسي كردي بشأن الأمن الغذائي.. تحوم حوله شبهات الفساد

أكد السياسي الكردي محمود الشيخ، الخميس، أن قانون الأمن الغذائي تحوم حوله شبهات الفساد ويفتقد للشفافية.

وقال الشيخ في حديث ل /المعلومة/ إن “قانون الأمن الغذائي فيه شبهات فساد كبيرة ويستغل من قبل الأحزاب في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وأيضا ارتفاع أسعار النفط والوفرة المالية”.

وأضاف أن “الوفرة المالية والانتعاش الاقتصادي الذي يعيشه البلد يجب أن يستثمر في أشياء أخرى، بدلا من المجازفة بإقرار هذا القانون، الذي لم يطلع الرأي العام على تفاصيله”.

وبين أنه “من الأجدر على حكومة تصريف الأعمال إقرار الموازنة التي يحتاجها المواطن وتوقفت المشاريع وتعطلت الحياة بسببها”.