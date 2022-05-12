أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن اعتقال عنصر بـ"داعش"الارهابي في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 31 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين بالحشد تمكنت من إلقاء القبض على احد عناصر داعش في قضاء بيجي وفقا لأوامر قضائية".

وأضافت أن "قيادة العمليات تواصل ملاحقة عناصر التنظيم والمطلوبين وفق الأحكام القضائية واستنادا للمعلومات الاستخبارية، حيث يجري تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة".