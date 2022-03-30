الأمين العام لكتائب الإمام علي : العراق غير مؤهل لسياسة القطب الواحد والبرلمان حسم خياراته

أكد الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، اليوم الاربعاء، أن العراق غير مؤهل لسياسة القطب الواحد، فيما أشار إلى أن التعنت لا ينفع أحداً وفيه اضرار للبلد وتعطيل للمؤسسات.

ودعا الزيدي في تغريدة عبر تويتر، القوى السياسية إلى "الابتعاد عن الخنادق الشيعية لأنها تصعب عملية التفاهم، ويستخدمها طرف للاستقواء ضد الطرف الآخر، وستتحول إلى منهج يعطل العملية السياسية، ويساهم بعدم الاستقرار ضمن هذا النظام السياسي الفاشل مع وجود الأحزاب الدينية التي لها هوية شيعية خالصة أو سنية خالصة أو أحزاب كردية، لا يمكن الاختباء حول شعار الوطن".