إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية مخالفة في ميناء ام قصر

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، ضبط حاوية تحتوي على ادوية بشرية مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد في ميناء ام قصر.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على ادوية بشرية مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد ومعدة للتهريب بهيئة اقداح منزلية في ميناء ام قصر".

وتابعت الوكالة، "تم ضبط الحاوية بمحضر ضبط اصولي وتسليمها الى الجهات المختصة".