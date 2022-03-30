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اليكتي: مصير العراق معلق بالثلث الضامن ولن نسمح بتمرير حكومة تنفرد بالسلطة


 

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الثلاثاء، استحالة التفريط بالثلث الضامن في ظل استمرار تزمن التحالف الثلاثي بقرار استبعاد القوى الوطنية، مبينا ان مصيرالعراق بات معلقا بالثلث الضامن.

وقال خوشناو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التفكير بالتخلي عن الثلث الضامن او المعطل مشاريع التحالف الثلاثي في تشكيل حكومة اقصائية مستحيل ولا يمكنه الحدوث”.

واضاف ان “الثلث الضامن الاكثر قوة وقدرة على شل البرلمان ومنع العملية السياسية من الازلاق كونه يمثل جميع المكونات الشعبية والسياسية ولا يمكن التفريط مطلقا به”.

وأشار خوشناو الى ان “التحالف بين الاتحاد والاطار والقوى السنية الاخرى مستمر ومتين من اجل تصحيح العملية السياسية وتراجع التحالف الثلاثي عن سياسية الاقصاء والعداء ضد الاشقاء”

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