نائب: جعفر الصدر سيجازف بسمعة “مرجع كبير” اذا أصبح رئيسا للوزراء

اعتبر عضو مجلس النواب محمد كريم، الثلاثاء، قبول المرشح عن التحالف الثلاثي جعفر محمد الصدر لمنصب رئاسة الوزراء يمثل تضحية بسمعة عائلة ال الصدر، فيما أكد أن الاسم ليس كافيا للنجاح في هذه المهمة.

وقال كريم في تصريح ل/المعلومة/، إن “نجاح رئيس الوزراء يعتمد على منهاج ورؤيا وأدوات تشترك معه في إدارة الحكومة، بالإضافة إلى دعم الكتل السياسية وتوافقها وانتهاجه للمنهج الصحيح في التواصل مع الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “الاسم وحده غير كاف في نجاح الشخصية أو تحديد فشله لمنصب رئاسة الوزراء”، مؤكدا أن “جعفر الصدر عندما سيأتي ويتسلم زمام أمور رئاسة الوزراء سيأتي معه اسم ال الصدر، وبتالي ليس بالأمر السهل التضحية باسم هذه العائلة التي قدمت التضحيات الكبيرة لاجل العراق”.

وأوضح النائب أن “موضوع الترشح لرئاسة الوزراء وتوليه ومدى نجاحه او فشله يعتمد على مقدار ما يمتلك لديه من إمكانيات والاستغلال الأمثل للظروف التي تحيط بالعملية السياسية، بالإضافة إلى الوزراء الذين يعملون معه”، لافتا إلى أن “الأمر لا يخلو ابدأ من المخاطر على الشخصية المرشحة أو حتى على سمعة البيت الذي خرج منه”.

وكان التحالف الثلاثي قد اعلن، في وقت سابق، عن ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئاسة الوزراء.