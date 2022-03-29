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النائب الكردي السابق هوشيار عبد الله : البارزاني هدم مقره في بغداد من اجل قصر السلام


كشف النائب الكردي السابق هوشيار عبد الله، الثلاثاء، عن هدف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني من هدم مقر حزبه في العاصمة بغداد.

وقال عبد الله في تغريدة عبر تويتر  انه في الوقت الذي البارزاني يهدم قصر حزبه في بغداد، يستميت ليحصل على قصر السلام ببغداد، هذا هو الخطاب العاطفي القومي الذي يلعب البارزاني عليه طيلة السنوات الماضیة.

وتابع عبد الله، انه "لو كانت الأحزاب الكردية هدمت كل المقرات التي أحرقت على يد حزب البارزاني لكانت هناك آثار في عدة اماكن في أربيل ودهوك".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اقدم في وقت سابق من اليوم على هدم مقره في بغداد احتجاجا على حرقه للمرة الثانية من قبل متظاهرين غاضبين، حيث كانت المرة الثانية احتجاجا على تغريدة لعضو في الحزب اساء فيها للمرجعيات الدينية. 

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