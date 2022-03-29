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الفتح يعلق على جلسة الغد: سيناريو مكرر لمشهد السبت


توقع تحالف الفتح، تكرار سيناريو جلسة السبت الماضي، يوم غد الاربعاء، مؤكدا تمسك الإطار التنسيقي بموقفه حيال الثلث الضامن  للعملية السياسية.

وقال النائب عن التحالف، غريب عسكر في حديث ل /المعلومة/، إن “السيناريو الأقرب لجلسة مجلس النواب القادمة لاختيار رئيس الجمهورية هو إعادة لمشهد جلسة السبت المكللة بالفشل”.

وأضاف، أن “العملية السياسية كان مؤمل لها أن تشهد بعد تاجيل جلسة السبت إعادة فتح باب المفاوضات والحوارات والجلوس إلى طاولة واحدة مرة أخرى ومحاولة تشكيل الحكومة الجديدة، لكن كل هذه الاحتمالات باءت بالفشل بسبب تمسك الأطراف السياسية بآرائها”.

وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن “عناد الكتل السياسية الأخرى دفع الاطار التنسيقي والقوى المنضوية معه على التمسك بخيار الثلث الضامن للعملية السياسية والمعطل لاكمال نصاب جلسة مجلس النواب وتمرير رئيس الجمهورية”.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت، في وقت سابق، تأجيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى الأربعاء القادم بعد الفشل في تحقيق النصاب الكامل لانعقاد الجلسة 

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