جنايات ميسان: الإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل الانفس البريئة "حسن طراد غليم"

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (حسن طراد غليم)، عن جريمة خطف أحد المواطنين.

وذكر اعلام القضاء في بيان أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (حسن طراد غليم) والذي اعترف بخطف أحد المواطنين وسرقة هواتفه ومبلغ مالي مع متهمين أخرين".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحق المدان يأتي استناداً لأحكام المادة ٤٢٢ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ٤٢١ /ج/ هـ منه ".