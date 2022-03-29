مصدر سياسي يكشف عن ملفات فساد الكاظمي وشقيقه صباح مشتت في اعمار نينوى..وبالارقام

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، ملفات فساد كبيرة بطلها شقيق رئيس الحكومة صباح مشتت ومسؤولين آخرين، تتعلق بأعمار محافظة نينوى.

وقال المصدر في تصريح ل/المعلومة/، إن “زيارة مصطفى الكاظمي الأخيرة لمحافظة نينوى كان الغرض منها تحريك 400 مليار دينار عراقي من الأموال المجمدة المعنية بأعمار المحافظة مقابل نسبة 10 % إلى شقيق الكاظمي صباح مشتت الذي يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية للأعمار في المحافظة”.

ولفت الى “وجود تحرك جديد للكاظمي تزامن مع قرب انتهاء حكومة تصريف الأعمال يتمثل بتسليم شقيقه مبلغ 800 مليار دينار عراقي اخرى من الأموال المجمدة لأعمار المحافظة لتكون راتب تقاعدي له”.

وبين المصدر أن “مجموعة اعمار الكاظمي” تضم رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار ومعاون رئيس اللجنة التنفيذية عبد القادر دخيل اضافة الى شقيقه صباح مشتت”.

وأشار الى أن “جميع هذه الأموال كانت تابعة لتنمية الأقاليم السابقة”، مؤكدا ان” لجنة الكاظمي تتجاوز كل التعليمات والصلاحيات بدون علم ديوان الرقابة المالية او هيئة النزاهة .