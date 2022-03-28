بعد فشل التحالف الثلاثي بعقدها..نائب: جلسة الأربعاء لن تتم

استعبد النائب جاسم الموسوي، الاثنين، انعقاد جلسة مجلس النواب القادمة لاختيار رئيس الجمهورية بدون اتفاق مسبق مع الإطار التنسيقي، فيما أكد أن جلسة السبت بينت حجم الكتل الأخرى.

وقال الموسوي ل/ المعلومة /، إن “جلسة مجلس النواب لتمرير منصب رئاسة الجمهورية التي عقدت السبت الماضي وتم تأجيلها إلى الأربعاء القادم بينت حجم الكتل السياسية الأخرى وضعفها وعدم استطاعتها بإكمال نصاب الجلسة وتمرير مرشحها”.

وأضاف، أن “التحالف الثلاثي سيعيد مناقشة أموره وأوراقه وسيجبر بالعودة إلى فتح باب المفاوضات مرة أخرى مع الإطار التنسيقي بعد تأكده بعدم قدرته على تمرير رئاسة الجمهورية”.

وأوضح الموسوي أن “الإطار التنسيقي قدم تواقيع لأكثر من ١٢٦ نائبا حقيقا والذي أكد ان جلسة رئاسة الجمهورية لن تعقد بدون حضور الإطار والاتفاق المسبق معه”.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت، في وقت سابق، تأجيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية الى الاربعاء القادم بعد الفشل في تحقيق النصاب الكامل لانعقاد الجلسة.