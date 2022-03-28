الفتح: حل البرلمان سلاح لتخويف المستقلين

اعتبر عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاثنين ، تلويح رئاسة مجلس النواب بإعلان حالة طوارئ وحل البرلمان بأنه يمثل ضغطاً على النواب المستقلين لحضور جلسة الأربعاء ومحاولة استدراجهم لصالح التحالف الثلاثي.

وقال الهلالي في تصريح ل / المعلومة /، إن “كتلة الثبات الوطني الممثلة عن الإطار التنسيقي والكتل السياسية المنضوية معه تمتلك أكثر من 125 نائبا تابعين للإطار حصرا، بالإضافة إلى ان هناك تقارباً مع بعض النواب المستقلين وهم قريبين من الإنضمام إلى الاطار، وبالتالي فان عملية حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ يعد امراً غير ممكنا”.

وأضاف، أن “حكومة تصريف الاعمال ليست وليدة الدورة البرلمانية الحالية وهي أساسا حكومة مقالة، والدستور العراقي الذي تحدث عن هذا الامر بصورة دقيقة جدا يمنع حل البرلمان”،

مبينا أن “حكومة الكاظمي لم تخرج من رحم الدورة البرلمانية الحالية والتي ليس من حقها إعلان حالة الطوارئ والتي تحتاج إلى تصويت الثلثين أو الأغلبية”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “إعلان حالة طوارئ وحل البرلمان الذي لوحت به رئاسة مجلس النواب هو محاولة للتخويف والضغط على النواب المستقلين سياسيا وإعلاميا واستدراجهم لصالح التحالف الثلاثي في جلسة اختيار رئيس الجمهورية”