الفتح يعلق على تصدير الإقليم للطاقة: ضرب الدستور عرض الحائط

اعتبر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الاثنين، حديث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن تصدير الطاقة إلى أوروبا بأنه ضرب الحكومة المركزية والدستور العراقي “عرض الحائط”.

وقال الحياني في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “إقليم كردستان مستمر في التجاوز على حكومة المركز وخاصة بعد إصدار المحكمة الاتحادية لقرار إلزام الإقليم بتسليم إيرادات النفط والغاز إلى بغداد”، مبينا أن “هذا التعامل مع المركز مرفوض دستوريا وقانونيا”.

وأعرب عن استغرابه من “صمت القوى والكتل المتواجدة داخل العملية السياسية والبرلمان تجاه ترك الموارد الطبيعية في البلد تذهب إلى جيوب السياسيين والمنتفعين الأكراد”.

وأوضح الحياني أن “الضعف في الإجراءات القانونية والذي تتحمله الحكومة الحالية فتح المجال أمام الإقليم للتجاوز على قرارات القضاء وكان بغداد تابعة لاربيل وليس العكس”، مؤكدا أن ” التصرف بموارد البلد الطبيعية بهذه الصورة يمثل تجاوزا واضحا على حقوق الشعب العراقي”.

وطالب عضو تحالف الفتح “الحكومة المركزية بان تكون قوية وترفع القانون بوجه الجميع وإجبار إقليم كردستان على تنفيذ كل قرارات المحكمة الاتحادية بشان النفط والغاز وعدم تعامله كدولة منفصلة عن العراق”، مبينا أن “كردستان ضرب حكومة المركز عرض الحائط من خلال حديث الإقليم عن تصدير الطاقة الى اوروبا”.

وكان رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني قد تحدث، في وقت سابق من اليوم، عن نية الإقليم تعويض نقص الطاقة في أوروبا