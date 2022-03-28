المحلل السياسي هيثم الخزعلي : النواب المستقلون رفضوا بيع الوسط والجنوب وتمرير رئيس انفصالي

رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الاثنين، أن الإطار أثبت للجميع انه صاحب المشروع الوطني ، مشيراً إلى أن، اغلب النواب المستقلين رفضوا بيع محافظات الوسط والجنوب وانضموا إلى الإطار لأنه يتناغم مع مشروعهم الوطني.

وقال الخزعلي في تصريح ل /المعلومة /، إن “فشل جلسة البرلمان أثبت أن الشيعة هم المكون الأكبر مرة أخرى وأثبت الإطار التنسيقي هو صاحب المشروع الوطني، والذي تناغم معه المستقلون للحفاظ على أمن البلد من الأيدي الخارجية”.

وأضاف أن “النواب المستقلين رفضوا تمرير رئيس انفصالي مطبع على حساب الشعب من خلال مقاطعتهم جلسة البرلمان السابقة المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية “.

ولفت إلى أن “حكومة التوافق الوطني والشراكة بين الكتل السياسية هي السبيل الوحيد بين للخروج من الأزمة القائمة في العملية السياسية”.

ورجح القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , في وقت سابق , تأجيل جلسة الأربعاء الى الخامس من شهر نيسان المقبل وذلك لقصر المدة و”تعنت” مقتدى الصدر بمواقفه، فيما كشف عن تعرض الصدر لضغوط من حلفائه لتغيير مواقفه.