برلماني كردي يكشف عن إيرادات الإقليم النفطية لشهر واحد

أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، الاثنين، أن إيرادات الإقليم من النفط فقط بلغت مليار و200 مليون دولار.

وقال حمه صالح في منشور له على فيس بوك أن “رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة تبلغ 895 مليار دينار عراقي”.

وأضاف أن “الزيادة الحاصلة من جراء بيع النفط فقط تكفي لتوزيع الرواتب مع زيادة في العائدات المالية بأكثر من 400 مليون دولار، وهذا من غير احتساب مبلغ 200 مليار التي تأتي من بغداد”.

وبشكل دائم تتأخر عملية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، ما يتسبب بتظاهرات واحتجاجات متكررة