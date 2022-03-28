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الاتحاد الكردستاني: حزب بارزاني بحاجة الى “تأديب سياسي”


أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الاثنين، أن التجاوز على الآخرين هي جزء من ثقافة الحزب الديمقراطي والتي هي ثقافة “الشوارع”.

وقال يزيدي في حديث ل /المعلومة/ إن “الحزب الديمقراطي يعاني من تراجع منظومة القيم والأخلاق لديه وهو بحاجة للتأديب السياسي اثر تطاول اعضائه على مقدسات الآخرين ومن الكرد أيضا”.

وأضاف أن “التجاوز على مراجع الشيعة مرفوض وعمل وقح، واعتذارهم جاء بسبب حاجتهم لمناصب وأموال بغداد، والتجاوز الأخير ليس تجاوزا على الشيعة بل هو تجاوز على كل العراقيين”.

وأشار إلى أن “مرجعية النجف حكيمة، وتمثل العقل الرشيد، وهم يرفضون التجاوز على مسعود بارزاني فيما هم يتجاوزن على الآخرين، وما جرى مرفوض في الداخل الكردي الذي يكن كل الاحترام للمراجع العليا”.

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الاتحاد الكردستاني: حزب بارزاني بحاجة الى “تأديب سياسي”
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