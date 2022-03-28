الإطار التنسيقي يحذر: قانون الامن الغذائي باب للفساد.. سنقف ضده

أكد الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، ان قانون الامن الغذائي، الذي يراد تمريره في البرلمان من قبل بعض الأطراف، هو باب للفساد.

وقال القيادي في الإطار النائب محمد الصيهود، في حديث صحفي: إن ” قانون الامن الغذائي ليس فيه شبهات فساد، بل هو باب للفساد وبشكل كبير وخطير، كما ان هذا القانون غير دستوري، كونه قدم من قبل حكومة تصريف الاعمال، التي لا صلاحيات لها بإرسال القوانين للبرلمان”.

وبين الصيهود ان “تشكيل اللجنة المالية البرلمانية، من خلال اقصاء قوى برلمانية مهمة، امر يخالف النظام الداخلي، ولا يمكن ترأس هذه اللجنة من قبل الأعضاء ليس الأكبر سناً وترأس النائب عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي لرئاسة هذه اللجنة، هو رسالة بان الرئيس الدائم لهذه اللجنة سيكون الكعبي في الأيام المقبلة، وهذا يخالف كل الأطر الدستورية والقانونية والديمقراطية، وسيكون لنا موقف”.