بينها منع الإفطار العلني.. السياحة تصدر 4 قرارات تخص شهر رمضان

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاثنين، اربعة قرارات تتعلق بشهر رمضان.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة فإنه تقرر، "منع الافطار العلني، وإغلاق كافة مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية فضلا عن منع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية، بالاضافة الى غلق المطاعم واماكن بيع الاطعمة مع شروق الشمس وحتى الغروب بإستثناء (المطاعم السياحية على الطرق الخارجية، والمطاعم من الدرجة الممتازة والاولى داخل المدن) على ان تكون مستورة بالاغطية على الابواب".

ووجهت الوزارة بحسب الوثيقة بـ"إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القانون".