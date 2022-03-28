وكالة الاستخبارات تطيح بمزور اختام حكومية في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأثنين، القبض على متهم بحوزتة عدد من الاختام المزورة لمجموعة من الدوائر الحكومية في صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان ، أنه "بعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم بحوزتة عدد من الاختام المزورة لمجموعة من الدوائر الحكومية المهمة من بينها اختام لمحاكم التحقيق والجوازات والجنسية وجهاز الأمن الوطني".

وأوضحت، أن "عملية القاء القبض على المتهم تمت في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بعد استحصال الموافقات القضائية وبالجرم المشهود وبحوزته مختلف الأختام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال اوراقة التحقيقية".