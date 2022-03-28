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الاطار التنسيقي يؤشر تهديدات للنواب المستقلين ويوجه دعوة للحكومة


أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن تعرض النواب المستقلين إلى التهديد والترهيب، فيما طالب الحكومة والاجهزة الامنية بتوفير الحماية لهم.

وقال الإطار في بيان إنه "يرفض اساليب الترهيب والتهديد التي وجهتها منصات اعلامية معروفة ومجهولة الانتماء السياسي الى النواب المستقلين الذين اتخذوا قرارهم بعدم حضور جلسة يوم السبت الماضية، مؤكداً على ضرورة ادانة هذه الاساليب من قبل جميع القوى والفعاليات والشخصيات السياسية والمجتمعية، وان هذه الافعال هي مصادرة لحرية التعبير عن الرأي وهي مخالفة قانونية يعاقب من يقوم بها وفق القانون العراقي".

وأكد الإطار، أن "هذه الاساليب الرخيصة باتت مكشوفة ولن تؤثر في معنويات وارادة اعضاء مجلس النواب، الذين يملكون كامل الارادة والحق بان يعبروا عن رأيهم ويتخذون قراراتهم بعيداً عن التهديدات والاغراءات، مشدداً على ان اسلوب الصاق تهمة العمالة بالوطنيين الاحرار الذين لا يخضعون لاغراء ولا تهديد هو اسلوب غير حضاري ولا اخلاقي".

وطالب الإطار التنسيقي، الحكومة والاجهزة الامنية "بتوفير الحماية للنواب المستقلين".

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