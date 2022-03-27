النائب محمد البلداوي يكشف قيمة الأموال المقدمة للمستقلين لحضور جلسة الأربعاء

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، الأحد، قيمة “العمولة” المقدمة للنواب المستقلين للحضور جلسة مجلس النواب القادمة والتصويت على مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما اكد ان الاتفاق بين الكتل السياسية سينهي كل مساجلات وقيم الفساد.

وقال البلداوي في حديث ل / المعلومة /، إن “قيمة النائب المستقل الذي سيحضر جلسة الأربعاء والتصويت على مرشح التحالف الثلاثي وصلت إلى أكثر من خمسة ملايين دولار”، مبينا أن “هذه القيمة ستزداد مع اقتراب الموعد المقرر لانعقاد الجلسة وتمرير ريبير احمد لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف، أن “الجهات القادرة على دفع هذه المبالغ الطائلة متعددة والتي نستطيع أن نشير اليها بأنها الفاعل الخارجي الذي يريد أن يمزق وحدة مكونات الوطن”، مشيرا إلى أن “الدول الخارجية تحاول بمختلف الطرق دفع الكتل السياسية للتحارب فيما بينها”.

وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن “الفاعل الخارجي يعتمد مبدأ الإقصاء وتهميش الجزء من الكل لمحاولة إضعاف الكل والجزء وجعلها فئات متناحرة”، مؤكدا أنه “في حالة وصول إلى اتفاق بين الكتل السياسية والذي سيكون مبتغى الأطراف المختلفة سينهي كل المساجلات وقيم الفساد وشراء ذمم النواب المستقلين والضمائر”.