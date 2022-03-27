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النائب الكردي السابق هوشيار عبد الله يوجه رسالة الى الصدر عبر تغريدة …الى متى هذه المناكفات حول كنافة السلطة”!
وكالة انباء براثا
95
2022-03-27
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