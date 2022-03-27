أهل الحق: وزيران مسؤولان عن تسليم أمن العراق السيبراني الى “اسرائيل” منذ 8 سنوات

دعت حركة عصائب أهل الحق، الأحد، مجلس النواب لاستجواب وزيري الاتصالات السابقين محمد توفيق علاوي وطورهان المفتي للتحقيق معهما بشأن ملف المدار العراقي الذي تستحوذ عليه إسرائيل منذ عام 2013 إلى الان.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة فلاح الياسري في تصريح ل/المعلومة/، إن “إسرائيل تسيطر على المدار العراقي منذ عام 2013 إلى الان، وبذلك فقد العراق حقه في الحصول على مدار تجاري لقمر صناعي خاص به لفترة غير محددة من الزمن “،داعياً “مجلس النواب للتحقيق مع وزيري الاتصالات السابقين المفتي وعلاوي بشأن ملف القمر الصناعي”.

وأضاف أن “استحواذ إسرائيل على مدار القمر الصناعي للعراق يشكل خطراً كبيراً من الناحية الأمنية وقد يكون البلد عرضه للتجسس وعمليات القرصنة الالكترونية”.

وبين أن “على مجلس النواب التحقيق بملف المدار العراقي بشكل سريع وكشف خفايا وأسرار هذا الاتفاق ومن تورط به وسلم مفاتيح العراق إلى إسرائيل وكلف البلد خسارة حقه بامتلاك قمر صناعي خاص به”.

يذكر أن إسرائيل استحوذت على مدار القمر الصناعي للعراق منذ عام 2013 إلى الان نتيجة تخبط وزيري الاتصالات السابقين محمد توفيق علاوي وطورهان المفتي حسب ادعاءات وزير المالية الحالي.