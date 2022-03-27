المحلل السياسي رياض الوحيلي : سياسية لي الأذرع فشلت وامتلاك الإطار الثلث المعطل انتصار للإرادة الوطنية

رأى المحلل السياسي رياض الوحيلي، الأحد، فشل انعقاد جلسة البرلمان يوم السبت جاء لتمسك الكتل المنضوية تحت التحالف الثلاثي بموقفها وإبعاد كل من الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني عن الحكومة.

وقال الوحيلي في تصريح ل/ المعلومة/ إن “محاولة جعل الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني معارضة رغماً عنهما وباستخدام سياسة لي الأذرع فشلت فشلاً ذريعاً “،مبيناً أن “امتلاك الإطار والاتحاد وبعض النواب المستقلين الثلث المعطل يعتبر انتصاراً للإرادة الوطنية وفشل الأجندات الخارجية”.

وأضاف أنه “على الجميع إجراء مشاورات جدية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف السياسية “،موضحاً أن “الاتفاق بين الإطار والتيار على تشكيل الكتلة الأكبر يمكن أن يمرر الأزمة إلى بر الأمان”.

بين أن “لا حكومة دون مبدأ التوافق والشراكة والأغلبية ليست لها قاعدة بين الكتل السياسية، الأمر الذي يجعل تمريرها أمراً مستحيلاً”.

وفشل مجلس النواب، في وقت سابق، بالتصويت على منصب رئاسة الجمهورية، لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد.