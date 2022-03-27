تجمع عشائري: الإطار التنسيقي أفشل مخططات إقليمية ودولية

أكد عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، الأحد، أن الإطار التنسيقي ومن معه من القوى السياسية استطاعوا إفشال المخطط الإقليمي والدولي.

وقال الحديدي في حديث ل/ المعلومة /، إن “مخططا خليجيا أمريكيا كان يستهدف العراق وتفتيت البلد من خلال تمرير المرشحين بجلسة يوم أمس، ولكن الإطار التنسيقي استطاع إفشال ذلك المخطط”.

وأضاف أن “ما جرى يثبت أن الإطار التنسيقي ومن معه هم قوى رئيسية لا يمكن الاستهانة بها أو محاولة كسر إرادتها، ولولا وقوفهم بالضد من عقد الجلسة، لكن المخطط الخارجي تم تمريره بسهولة”.

وفشل مجلس النواب امس بالمضي بالتصويت على منصب رئاسة الجمهورية، لعدم اكتمال النصاب المحدد.