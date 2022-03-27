النائب زهرة البجاري : طلبات امتداد والجيل الجديد غير دستورية ومخالفة قانونيا

أكدت الامين العام لحركة بلادي الوطنية النائب زهرة البجاري، الأحد، أن الطلبات والضمانات التي قدمتها الكتل المزعومة بأنها تمثل الشعب إلى التحالف الثلاثي للدخول جلسة اختيار رئيس الجمهورية تعد مخالفات دستورية وغير قانونية.

وقالت البجاري في تصريح ل /المعلومة/، إن ” الطلبات التي قدمتها كتلتي الامتداد والجيل الجديد غير قانونية وشخصية أكثر مما هي خدمة لمصالح الشعب العراقي وفيها تعدي على قرارات المحكمة الاتحادية”.

وأضاف، أن “فقرة إرسال المشتقات النفطية من بغداد إلى إقليم كردستان وزيادتها حصتها المقررة وعدم ضرورة تسليم نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية تمثل مخالفة دستورية وتجاوز على قرارات القضاء”.

وأوضحت النائب أن ” هذه الطلبات والفقرات خاصة أكثر مما قد تميل للشعب العراقي، لان الشارع العراقي من الشمال للجنوب لم يلاحظ الفائدة منها “، مشيرة إلى أن ” الجمهور الجنوبي الذي انتخب هذه الكتل السياسية وجعلها تمثله في قبة البرلمان لم تر اي طلبات وطنية في الورقة التي قدمتها للتحالف الثلاثي”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي قد اعتبر، يوم أمس السبت، الاتفاقات والشروط التي قدمتها بعض الكتل الصغيرة للدخول مع التحالف الثلاثي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأنه يعبر عن ضعفها وقلة إيمانها الوطني التي تدعي به أمام الشعب.