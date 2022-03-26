النائب البچاري : من الغريب والمخجل إن يتنازل البعض عن حقوق أبناء الوسط والجنوب .

متابعة / ظاهر العقيلي

قالت الامين العام لحركة بلادي الوطنية النائب المهندسة زهرة البجاري انه من الغريب والمخجل ان يتنازل البعض عن حقوق ابناء الوسط والجنوب ويوقع على مخالفات صريحة لزيادة حصة إقليم كردستان وتنازل جديد للاقليم مستغلين الأزمة الشيعية ومحاولة البعض لكسب النواب بوعود وأساليب بعيدة عن الاستحقاقات الدستورية .

واضافت البجاري ان ما ورد في فقرات وشروط تحالف من أجل الشعب في الوثيقة الموقعة تشير بوضوح لتوجهات خطيرة من أجل استنزاف خيرات العراق لصالح الإقليم ومخالفات صريحة لقرار المحكمة الاتحادية والنظام الفدرالي وهيبة الحكومة العراقية .

وتابعت البجاري ان التمييز واضح والشروط مخجلة اذا كنا نبحث عن حق جهه من الجهات فليس على حساب أهالي الوسط والجنوب ومن غير المنصف كل ورد بالوثيقة المعلنة التي هي كردستانية بامتياز .

واختتمت البجاري يبدو أن من قدم الوثيقة ومن وقع عليها تناسى الأسباب التي خرجت فيها التظاهرات وكانت سببا للانتخابات المبكرة والتغيير الذي حصل هو من أجل الحقوق وليس من أجل زيادة حصص كردستان على حساب الآخرين .