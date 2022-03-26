عاجل : الاطار التنسيقي || تم تنظيم تواقيع للنواب المقاطعين للجلسة وتجاوزت ١٢٥ نائب ستقدم للمحكمة الاتحادية
الأخبار

النائب البچاري : من الغريب والمخجل إن يتنازل البعض عن حقوق أبناء الوسط والجنوب .


متابعة / ظاهر العقيلي

قالت الامين العام لحركة بلادي الوطنية النائب المهندسة زهرة البجاري انه من الغريب والمخجل ان يتنازل البعض عن حقوق ابناء الوسط والجنوب ويوقع على مخالفات صريحة لزيادة حصة إقليم كردستان وتنازل جديد للاقليم مستغلين الأزمة الشيعية ومحاولة البعض لكسب النواب بوعود وأساليب بعيدة عن الاستحقاقات الدستورية .

واضافت البجاري ان ما ورد في فقرات وشروط تحالف من أجل الشعب في الوثيقة الموقعة تشير بوضوح لتوجهات خطيرة من أجل استنزاف خيرات العراق لصالح الإقليم ومخالفات صريحة لقرار المحكمة الاتحادية والنظام الفدرالي وهيبة الحكومة العراقية .

وتابعت البجاري ان التمييز واضح والشروط مخجلة اذا كنا نبحث عن حق جهه من الجهات فليس على حساب أهالي الوسط والجنوب ومن غير المنصف كل ورد بالوثيقة المعلنة التي هي كردستانية بامتياز .

واختتمت البجاري يبدو أن من قدم الوثيقة ومن وقع عليها تناسى الأسباب التي خرجت فيها التظاهرات وكانت سببا للانتخابات المبكرة والتغيير الذي حصل هو من أجل الحقوق وليس من أجل زيادة حصص كردستان على حساب الآخرين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب البچاري : من الغريب والمخجل إن يتنازل البعض عن حقوق أبناء الوسط والجنوب .
تحالف الحلبوسي والخنجر والصدر يقر بثقل “الثلث المعطل”: يجب الآن التفاهم لتشكيل الحكومة
نائبة عن الإطار: لا يمكن للمشروع الصهيوني الإماراتي إقصاء الشيعة
تفجير يستهدف منزل عقيد بالشرطة في ديالى يسفر عن إصابة أبنته
منتسب أمني ينفذ “دكة عشائرية” على محل لبيع المياه المعدنية شرقي بغداد
النائب احمد الأسدي يستبعد تحقق نصاب جلسة انتخاب الرئيس: ليس أمام الكتل سوى التفاهم
محلل يوضح أسباب “استقتال” بعض الكتل السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة
استهداف مقر شركة صينية بقذائف صاروخية شمال ذي قار
تصريح غريب للكتلة الصدرية: ما حصل اليوم هو انتصار وطني
الفتح: الإطار بدد أحلام دول الخليج الساعية للسيطرة على العملية السياسية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 78.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك